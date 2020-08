President Aoun roept op van Libanon "lekenstaat" te maken Redactie

30 augustus 2020

21u01

Bron: Belga 0 President Michel Aoun heeft vandaag verklaard dat de "tijd voor verandering" aangebroken is en hij deed een oproep om Libanon tot een "lekenstaat" uit te roepen. Hij deed zijn uitspraken aan de vooravond van een bezoek van de Franse president Emmanuel Macron, die aandringt op een confessionele hervorming.

"Omdat ik ervan overtuigd ben dat alleen een lekenstaat in staat is het pluralisme te beschermen, te vrijwaren door de staat in een reële eenheid te transformeren, vraag ik dat Libanon tot een lekenstaat verklaard wordt", zei Aoun in een toespraak tot de Libanezen ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Libanon.

Hij beloofde "de religieuze autoriteiten en politieke leiders tot dialoog op te roepen om tot een formule te komen die aanvaardbaar is voor iedereen en die via gepaste amendementen aan de grondwet kan worden ingevoerd".

Emmanuel Macron, drong er na de verwoestende explosie van 4 augustus in Beiroet bij de politieke leiders van Libanon op aan vitale politieke hervormingen door te voeren. Hij wordt morgenavond weer in Beiroet verwacht.

Michel Aoun erkende dat het confessionele systeem "een obstakel voor elke ontwikkeling is geworden, voor elke hervorming en elke strijd tegen corruptie" en zelfs een "generator van conflicten" is.