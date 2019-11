Première van holebifilm bedreigd door extreemrechts in Georgië PVZ

08 november 2019

14u42

Bron: AFP 1 Extreemrechtse groeperingen in Georgië hebben ermee gedreigd vrijdag de première te verstoren van een film over de moeilijke situatie van de lgbt-gemeenschap in het land. Dat meldt de regisseur van de film die voor de Oscars genomineerd werd.

"And Then We Danced" van Levan Akin gaat over de liefde tussen twee mannelijke dansers van het nationaal ballet van Georgië. De film werd toegejuicht in het buitenland, maar heeft controverse uitgelokt in de Georgische samenleving, die als conservatief geldt, en hij werd gehekeld door de invloedrijke Orthodoxe Kerk, die hem een "belediging van de traditionele waarden" van het land vindt.

De Zweedse regisseur van Georgische oorsprong zei op Facebook dat extreemrechtse groepen en religieuze actievoerders mensen willen verhinderen de uitverkochte première van de film bij te wonen, die vrijdagavond in de hoofdstad Tbilisi plaatsvindt. "We leven in donkere tijden, en de komende manifestaties tonen aan hoe essentieel het is om de duistere machten op alle mogelijke manieren te bestrijden", schreef hij.

Boycotten première

Voormalig politicus Sandro Bregadze waarschuwde deze week dat de nationalistische groep die hij leidt (Georgische Mars), zich zou verzetten tegen de première van de film, die volgens hem propaganda voor homoseksualiteit is. Zakenman Levan Vasadze, die banden heeft met antiwesterse en extreemrechtse groepen in Rusland, zei dat zijn aanhangers de zes cinemazalen van Tbilisi zullen binnengaan om de projectors uit te zetten, en indien nodig de politie zullen terugdrijven.

De minister van Binnenlandse Zaken beloofde dat hij de bevolking, de openbare orde en de vrije meningsuiting zou beschermen. De politie zal alle illegale daden meteen onderdrukken, aldus de minister.

Homoseksualiteit is een groot taboe in Georgië. Critici beschuldigen de overheid ervan homofobe groepen en nationalisten in stilte te steunen, in ruil voor hun steun bij de verkiezingen en tijdens anti-oppositiebijeenkomsten.