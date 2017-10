Première Blade Runner uitgesteld na schietpartij in Las Vegas ib

Bron: ANP/BuzzE 1 EPA De wereldpremière van Blade Runner 2049 is vanwege de schietpartij in Las Vegas uitgesteld met een dag. Een feestelijke receptie voorafgaande aan de film en de gebruikelijke rode loper bij het Dolby Theatre in Hollywood, gaan niet door uit piëteit met de slachtoffers.

"Gezien de tragische gebeurtenissen in Las Vegas, hebben Warner Bros en Sony Pictures besloten de rode loper voorafgaande aan de première te schrappen", leest de verklaring van de filmmaatschappijen. "We leven mee met de getroffenen van deze tragedie.".

Blade Runner 2049, met Harrison Ford en Ryan Gosling in de hoofdrol, is het vervolg op de gelijknamige klassieke sciencefictionfilm uit 1982. De meeste recensies in Hollywood zijn lovend over de film en prijzen zowel het acteerwerk van Ford en Gosling alsmede het camerawerk van cinematograaf Roger Deakins.