Premier van Catalonië op bezoek bij Puigdemont in Waterloo AW

27 augustus 2018

17u24

Bron: Belga 0 De leider van de Catalaanse regering Quim Torra reisde vandaag naar Waterloo om er de voormalige, afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont te ontmoeten. Dat heeft de regionale Spaanse zender TV3 op zijn internetsite gemeld. Het doel is om weerklank te geven aan de 'raad van de republiek' die de voormalige leider, in ballingschap in ons land, voorzit.

De 'raad van de republiek' wil druk uitoefenen vanuit het buitenland om te komen tot een onafhankelijke Catalaanse republiek.



Ad interim-leider

Het is de vijfde keer dat beide mannen mekaar ontmoeten, nadat Torra op 14 mei de nieuwe leider van Catalonië werd. Torra ziet zichzelf overigens als een ad interim-leider.

Carles Puigdemont was vorig weekend in Schotland waar Clara Ponsati, een andere minister-in-ballingschap van zijn regering, verblijft. Hij nam er ook deel aan het Beyond Borders-festival.

Puigdemont mag zich vrij bewegen in Europa, met uitzondering van Spanje, nadat het Spaanse gerecht het Europese arrestatiebevel introk dat hem zocht voor "rebellie" en "misbruik van overheidsgeld".

Meer over Carles Puigdemont