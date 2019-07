Premier Tsipras geeft nederlaag in Griekenland toe SVM

07 juli 2019

20u28

Bron: Belga 0 Bij de Griekse vervroegde parlementsverkiezingen heeft Nea Dimokratia een overtuigende overwinning behaald op de extreemlinkse partij Syriza van de Griekse premier Alexis Tsipras. Volgens de eerste officiële schattingen haalde de centrumpartij van Kyriakos Mitsotakis 39,8 procent van de stemmen, tegenover 31,6 procent voor Syriza. Tsipras heeft zijn tegenstander al gefeliciteerd met de overwinning.

Het sociaaldemocratische Kinal (Beweging voor Verandering) zal volgens de Griekse krant ‘Kathimerini’ naar verwachting op 8,3 procent eindigen, de Griekse Communistische Partij op 5,3 procent, de Griekse Oplossing op 3,7 procent en het linkse MeRA25 op 3,4 procent. De extreemrechtse partij Gouden Dageraad zou onder de kiesdrempel van drie procent eindigen.

Volgens Singular Logic, het Griekse technologiebedrijf achter de officiële schattingen, zit er een foutenmarge van een half procentpunt op de officiële schattingen.

Syriza boekte in januari 2015 -in volle Griekse schuldencrisis- met 36,3 procent van de stemmen een grote verkiezingsoverwinning. Maar na een duidelijke nederlaag bij de Europese verkiezingen van 26 mei besliste de Griekse premier om de parlementsverkiezingen met enkele maanden te vervroegen. Normaal gezien moesten de verkiezingen pas in oktober plaatsvinden.