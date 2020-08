Premier Rutte geeft dringend advies om thuis geen feestjes meer te organiseren: “Als we niet oppassen zijn we terug bij af” SVM

18 augustus 2020

21u15

Bron: Belga 4 De Nederlandse premier Mark Rutte geeft een zeer dringend advies om thuis voorlopig geen feestjes of borrels te organiseren. Als mensen toch gasten thuis ontvangen, moeten ze dat aantal tot maximaal zes beperken. De regel van anderhalve meter afstand kan zo nog net gerespecteerd worden. Amsterdam komt vanavond nog met “forse maatregelen” om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De Nederlandse regering schiet in actie omdat de meeste nieuwe besmettingen in de privésfeer gebeuren. Het gaat om mensen die elkaar thuis ontvangen en elkaar vertrouwen. Maar volgens Rutte gaat het om een “schijnveiligheid”.

Het coronavirus verspreidt zich nog altijd “gestaag” in Nederland. En dat kan grote gevolgen hebben, waarschuwde Rutte. “Als we niet oppassen zijn we binnen afzienbare tijd terug bij af. Terug bij een overbelaste zorg, terug bij het land op slot, terug waar we niet willen zijn.”

“Massaal thuiswerken bleek efficiënt”

De premier benadrukte dat sinds de vorige persconferentie van twee weken geleden het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames gestegen is. Rutte wees ook op het zogenoemde reproductiegetal, dat al “weken boven de 1 zit”.

Hij riep mensen nogmaals op om de geldende regels in acht te nemen en bijvoorbeeld ook thuis te blijven als je in contact bent geweest met iemand die besmet is met corona. “Van alle maatregelen die sinds maart genomen zijn, is het massale thuiswerken een van de meest efficiënte”, aldus Rutte. “De boodschap komt hierop neer: van maart tot juli hebben we laten zien dat we corona eronder kunnen krijgen. Nu moeten we laten zien dat we het onder controle kunnen houden.”

Lees ook: INTERVIEW. Volgens viroloog Steven Van Gucht zitten we halfweg de tweede golf: “We hebben nog 12 dagen om de cijfers zo laag mogelijk te krijgen” (+)