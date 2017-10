Premier reageert: "Puigdemont zal hier behandeld worden zoals elke andere Europese burger" FT

15u16 1 BELGA Premier Charles Michel benadrukt dat Puigdemont zeker niet in ons land is op uitnodiging van de regering. Een reactie op de aanwezigheid van de afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont liet even op zich wachten, maar deze middag heeft premier Charles Michel dan toch van zich laten horen. In een kort bericht meldt hij dat "Puigdemont dezelfde rechten en plichten heeft als elke Europese burger, niet meer en niet minder".

"Puigdemont zal hier worden behandeld zoals elke andere Europese burger", klinkt het. Michel voegt er ook aan toe dat de regering zal toezien op het respect voor de rechtsstaat.



Voorts benadrukt de regeringsleider ook dat Puigdemont zeker niet in België is op uitnodiging of op initiatief van de Vlaamse regering. "Het vrije verkeer binnen de Schengenruimte biedt hem de mogelijkheid om zonder andere formaliteit in België aanwezig te zijn. Naar eigen zeggen is de heer Puigdemont naar Brussel gekomen omdat dit de hoofdstad is van Europa", valt er nog te lezen. "De Belgische regering heeft geen enkele stap ondernomen om de heer Puigdemont aan te moedigen om naar België te komen."



Michel zal ook op regelmatige tijdstippen diplomatieke contacten leggen met Spanje, en dat "in het kader van de huidige omstandigheden".

Dezelfde rechten en plichten als elke Europese burger voor de heer Puigdemont, niet meer en niet minder. https://t.co/48MgfQcNBj Charles Michel(@ CharlesMichel) link