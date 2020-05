Premier Nieuw-Zeeland ziet heil in vierdagenwerkweek voor heropbouw na Covid-19 Joeri Vlemings

20 mei 2020

08u54

Bron: The Guardian 2 Werkgevers zouden de optie moeten bekijken om de vierdagenwerkweek te lanceren voor hun werknemers, zodat die meer tijd hebben om in eigen land te reizen. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern gezegd.

Ardern pleitte tijdens een Facebook Live-sessie voor flexibelere werkvoorwaarden, die de balans tussen werk en privé kunnen verbeteren. Ze zei dat ze heel wat voorstellen van de Nieuw-Zeelanders had gekregen om de economie weer op gang te trekken na de wekenlange lockdown in het land. Nieuw-Zeeland houdt nog altijd de grenzen gesloten en moet daarom op binnenlands toerisme mikken. Tussen de suggesties om reizen in eigen land te boosten: meer vakantiedagen en de vierdagenwerkweek. Premier Ardern had er wel oren naar en riep bedrijfsleiders op daarover na te denken. Ze gelooft ook dat alternatieven zoals thuiswerk de productiviteit ten goede komen. “Maar finaal is dit een kwestie tussen werkgevers en werknemers”, zei ze.

Reizen in eigen land

De Kiwi’s gaven aan dat meer flexibiliteit in hun professioneel leven hen zou aanzetten tot meer toeristische verplaatsingen in eigen land. Het toerisme in Nieuw-Zeeland kan zo’n boost wel gebruiken, nu er nog altijd geen buitenlanders op reis mogen gaan. Tegelijkertijd moeten vele inwoners in deze coronatijden ook de riem aanspannen. Tienduizenden Nieuw-Zeelanders verloren al hun job tijdens de lockdown.

Bedrijfsleider Andrew Barnes voerde de werkweek van vier dagen al in 2018 in voor zijn 200 werknemers. Zijn ervaring is dat het personeel gelukkiger en productiever is. “Nieuw-Zeeland zou zeker voor de vierdagenweek kunnen gaan na de coronacrisis, meer bepaald als strategie om de economie weer op te bouwen, en in het bijzonder de toeristische sector die ongemeen hard getroffen is”, zei hij. Barnes verwees ook naar de mini-jobs in Duitsland die meer mensen aan het werk zouden laten. Een extra vrije dag zou volgens Barnes verder kunnen worden gebruikt voor om- of bijscholing.

De economie zal dit jaar volgens de verwachtingen van het IMF met 8 procent krimpen in Nieuw-Zeeland. De werkloosheid kan stijgen naar meer dan 15 procent, tot zelfs 30 procent.

