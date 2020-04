Premier Nieuw-Zeeland stelt kinderen in coronatijden gerust: “Paashaas en tandenfee blijven doorwerken” KVE

07 april 2020

17u30

Bron: The New York Times, CNN, AP 0 De premier van Nieuw-Zeeland is ook de allerkleinste bewoners tijdens deze moeilijke tijden niet vergeten en stelt hen meteen gerust. De paashaas en tandenfee oefenen een essentieel beroep uit en kunnen dus ook nu gewoon blijven doorwerken”, verzekert Jacinda Ardern.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Nieuw-Zeeland is voorlopig niet zwaar getroffen door het coronavirus. Er zijn minder dan 1.000 bevestigde besmettingen en één persoon is overleden. Eind vorige maand werd desalniettemin de noodtoestand afgekondigd en sinds 25 maart is het land voor vier weken in lockdown. Alle scholen en niet-essentiële bedrijven zijn dicht. Maar hoe zit het dan met de paashaas en tandenfee? Volgens Ardern oefenen ze allebei een vitaal beroep uit waardoor ze ten dienste kunnen blijven staan van de kinderen.

“Jullie zullen graag horen dat we zowel de paashaas als de tandenfee als essentiële werkers beschouwen”, heeft ze verklaard tijdens een persconferentie. “Maar je kan je wel inbeelden dat ze het nu zelf erg druk hebben met hun familie en hun konijntjes. Dus zeg ik tegen de kinderen in Nieuw-Zeeland dat de paashaas misschien niet bij iedereen kan langskomen.”



Maar geen nood, ook daar heeft de premier een oplossing voor. “Maak een tekening van een paasei en hang die voor je raam. Op die manier kunnen andere kinderen uit de buurt toch naar eitjes zoeken.” De allerkleinsten weten bij deze weer wat gedaan.

Lees ook:

Vast aan de andere kant van de wereld. Dagboek van 16 gestrande Vlamingen in Nieuw-Zeeland: “We voelen ons een speelbal, we raken ontmoedigd” (+)