Premier Nieuw-Zeeland overweegt verkiezingen uit te stellen na heropflakkering coronavirus KVDS

12 augustus 2020

10u53

Bron: Belga 0 De nieuwe coronagevallen in Nieuw-Zeeland hebben premier Jacinda Ardern doen beslissen om de ontbinding van het parlement uit te stellen van vandaag tot volgende week maandag. Tegen dan beslist ze ook of de op 19 september geplande verkiezingen al dan niet uitgesteld worden.

De focus van de regering is nu de verspreiding van het virus onder controle te krijgen, zei Ardern. Het was de oppositie die had aangedrongen op een uitstel van de verkiezingen, omdat campagne voeren in de huidige omstandigheden niet mogelijk is.

Gezin

Dinsdag kreeg Nieuw-Zeeland voor het eerst sinds 102 dagen opnieuw te maken met het coronavirus. In Auckland werden bij een gezin vier besmettingen gemeld. Het is nog onduidelijk waar ze die besmettingen opliepen. Intussen zijn bij vier mensen die banden hadden met het gezin ook coronasymptomen vastgesteld.

In Auckland, de dichtstbevolkte stad van het land, geldt nu nog tot vrijdag een lockdown. Scholen en alle niet-noodzakelijke winkels zijn gesloten.





Ardern is kandidaat om zichzelf op te volgen. De sociaaldemocrate is premier sinds 2017.

Opmerkelijk: de Amerikaanse president Donald Trump stelde twee weken geleden ook al voor om de presidentsverkiezingen van november in de VS uit te stellen. Hij opperde dat echter uit vrees voor “massale fraude” door het systeem van stemmen per post. Dat wordt op veel plaatsen ingevoerd om wachtrijen aan stemlokalen te vermijden in coronatijden. Politieke wetenschappers zien evenwel geen enkele feitelijke grond in de bewering dat dit tot massale fraude zou leiden.

Zowel Democraten als Trumps partijgenoten bij de Republikeinen reageerden afwijzend. Enkele uren later maakte Trump al een bocht en zei hij dat hij niet achter het uitstellen van de verkiezingen stond.

