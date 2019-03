Premier Nieuw-Zeeland onderzoekt opties om Australische massaschutter uit te wijzen jv

17 maart 2019

16u46

Bron: news.com.au 0 De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern laat de opties onderzoeken om de 28-jarige moskeeschutter, Brenton Tarrant, eventueel uit te wijzen. Tarrant komt uit Australië. Hij bezocht de buren van Nieuw-Zeeland sporadisch en zou er sinds twee jaar ook wonen. Vrijdag sloeg de extreemrechtse schutter genadeloos toe met een dubbele terreuraanslag in Christchurch.

Brenton Tarrant is de vermoedelijke dader van beide aanslagen op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Hij is voorlopig aangeklaagd voor moord, maar die aanklacht zal naar alle waarschijnlijkheid nog verzwaren. In principe wordt hij berecht in Nieuw-Zeeland, waar hij 50 mensen doodschoot. Op 5 april komt hij voor het hooggerechtshof, liet eerste minister Jacinda Ardern weten. Zij wil nog niet vooruitlopen op de gerechtsprocedure en de uitkomst ervan, maar bevestigde wel dat zij alvast de mogelijkheden tot deportatie laat nagaan. Ze ging niet in op de vraag of zo’n verplichte uitwijzing vóór of na het vonnis zou worden gepland.

Tarrant woonde naar verluidt al twee jaar in Dunedin, meer dan 350 km ten zuiden van Christchurch. Als Australische burger had hij geen visum nodig om Nieuw-Zeeland binnen te geraken en er te blijven. Maar de deportatieregels gelden even goed voor Australiërs als voor andere vreemdelingen.

Ardern bevestigde ook dat haar kabinet, samen met nog een zeventigtal andere bestemmelingen, het manifest van Tarrant negen minuten voor de dodelijke terreuraanslagen vrijdag toegestuurd had gekregen. De mail bevatte geen enkele informatie over plaats en tijd van de aanslagen.

Intussen krijgen Tarrants zus en moeder in Australië politiebescherming.

Beklijvende woorden

Premier Jacinda Ardern maakte al snel na de aanslagen indruk met haar beklijvende woorden over waarom Tarrant precies het Nieuw-Zeelandse Christchurch had uitgekozen voor zijn terreurdaden.

“Wij, Nieuw-Zeeland, waren geen doelwit omdat we een veilige haven zijn voor degenen die haten. We werden niet gekozen voor deze daad van geweld omdat we racisme goedkeuren, omdat we een enclave voor extremisme zijn. We werden gekozen vanwege het feit dat we geen van die dingen zijn.

Omdat we staan voor diversiteit, vriendelijkheid, mededogen. Een thuis voor degenen die onze waarden delen. Een toevlucht voor degenen die het nodig hebben. En die waarden zullen niet en kunnen niet worden aangetast door deze aanval.

Wij zijn een trotse natie van meer dan 200 etnische groepen, 160 talen. En onder die diversiteit delen we gemeenschappelijke waarden. En degene waar we nu op inzetten is ons medeleven en onze steun voor de gemeenschap van diegenen die direct getroffen zijn door deze tragedie. En ten tweede veroordelen we in de sterkst mogelijke termen de ideologie van de mensen die dit hebben gedaan.

Jullie hebben ons misschien gekozen, maar wij verwerpen en veroordelen jullie volledig.”