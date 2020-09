Premier Nieuw-Zeeland begint campagne bij haar ouders thuis zodat die kunnen babysitten Joeri Vlemings

09 september 2020

10u40

Bron: The Guardian 0 De huidige premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern (40), is kandidate om zichzelf op te volgen. Ze begint haar verkiezingscampagne met een ‘sleepover’ bij haar ouders, zodat die kunnen babysitten. Het typeert de premier, die haar populariteit mede dankt aan haar voetjes-op-de-grondmentaliteit.

Jacinda Ardern is tot ver buiten Nieuw-Zeeland een bekende politica, onder meer door haar succesvolle aanpak van het coronavirus en door haar empathische reactie na de terreuraanslagen tegen twee moskeeën in Christchurch vorig jaar.

De verkiezingen in Nieuw-Zeeland zouden normaal plaatsvinden op 19 september, maar door een nieuwe corona-uitbraak zijn ze uitgesteld naar 17 oktober. Jacinda Ardern, van de Labour-partij, wil zichzelf graag opvolgen als eerste minister. Die functie voert de sociaaldemocrate sinds 26 oktober 2017 uit. Naar verwachting zal de Labour-partij het makkelijk halen, mogelijk zelfs met een meerderheid.

Haar huidige campagne begint ze in het boerendorpje Morrinsville in het landelijke Waikato op het Noordereiland, waar ze opgroeide en waar haar ouders nog altijd wonen. Ze blijft er bij haar folks slapen omdat ze de hulp van haar mama en papa de komende dagen kan gebruiken om op haar eigen dochtertje van twee, Neve, te passen. In juni 2018 beviel Ardern - als tweede premier in functie wereldwijd ooit - van Neve.

“De realiteit van het onderweg zijn”, zei de premier over haar intrek bij haar ouders. Ardern deelde een foto op sociale media van haar werkplek in het ouderlijke huis. Een bescheiden bureau, met - opvallend - nog een oude cassettespeler op de achtergrond.

De Kiwi’s krijgen op 19 oktober ook nog twee referendumvragen voorgeschoteld. Ze mogen hun mening geven over het al dan niet legaliseren van cannabis en van euthanasie onder bepaalde voorwaarden.



