Premier Michel wijst Tshisekedi op Congolese wil om verandering bvb

26 januari 2019

15u01

Premier Charles Michel heeft de nieuwe Congolese president Felix Tshisekedi gelukgewenst met zijn benoeming. De eerste minister onderstreepte in één adem wel "de wil om verandering, transparantie en democratie van de Congolese bevolking". Die kan niet genegeerd worden, aldus Michel.

Michel maakte de gelukwensen in naam van zijn regering over naar aanleiding van de eedaflegging van Tshisekedi eerder deze week. De ontslagnemende premier beklemtoonde daarbij ook de solidariteit van België "met de Congolese bevolking".

"De voorbije weken hebben de wil om verandering, transparantie en democratie getoond van het Congolese volk, die niet te negeren valt", aldus de premier. "Gezien de twijfels over het verloop van het verkiezingsproces hopen we dat de komende weken vooruitgang mogelijk zal zijn op het pad van inclusiviteit, stabiliteit en ontwikkeling met het oog op het welzijn van de Congolese bevolking.”

"Het is in die geest dat wij onze meest oprechte succeswensen overmaken", besluit Michel. "We hopen dat de sterke banden die u persoonlijk binden met België zullen toelaten om de relaties tussen onze landen te versterken ten voordele van onze burgers.”