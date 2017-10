Premier Michel veroordeelt als eerste Europese regeringsleider geweld in Spanje Isolde Van Den Eynde

14u47

Bron: eigen berichtgeving 51 BELGA Premier Charles Michel Premier Michel veroordeelt het geweld tegen Spaanse burgers: "Geweld kan nooit het antwoord zijn. We veroordelen alle vormen van geweld en roepen op tot een politieke dialoog", aldus de eerste minister - in het Engels - op Twitter. Hij is daarmee de eerste Europese regeringsleider die zich durft uit te spreken over de agressie tegen Spaanse burgers.

De roep naar een Europese reactie op het geweld klinkt steeds luider, maar op het Schumanplein in Brussel blijft het pijnlijk stil. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker hult zich in stilte, net als Frans president Emmanuel Macron en Duits bondskanselier Angela Merkel. Wie zich wel roert, is onze premier Michel.

Violence can never be the answer! We condemn all forms of violence and reaffirm our call for political dialogue #CatalanReferendum #Spain — Charles Michel (@CharlesMichel) 30 september 2017

Ook N-VAvicepremier Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken veroordelen het geweld. "De Catalanen zijn gelukkig geen volk dat de wapens snel opneemt, dus dat verwacht ik nu ook niet", aldus Jan Jambon. "Maar de reactie van de Spanjaarden is geen manier om dit geschil kalm op te lossen, men zoekt echt de escalatie op. Dat is niet echt verstandig." Zijn voorzitter Bart De Wever noemt het geweld 'dom en onaanvaardbaar. Laat de Catalanen stemmen", klinkt het op Twitter. Hij voegt er nog aan toe dat er "geen plaats in Europa is voor politici die geweld gebruiken. Wie oproep tot internationale bemiddeling blijft weigeren, negeert de democratie."

Houding Madrid dom en onaanvaardbaar. Laat de Catalanen stemmen. #referendumCAT pic.twitter.com/tD9ZidTHu1 — Bart De Wever (@Bart_DeWever) 24 september 2017

Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke noemt het geweld in Catalonië onaanvaardbaar en vindt eveneens dat de partijen aan tafel moeten zitten. "Dat is niet gemakkelijk, maar het is de enige weg." Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten stelt op Twitter dat "Geweld en repressie niks oplossen. Integendeel. Het maakt alles nog erger... Alleen de dialoog werkt."

Geweld en repressie lossen niks op. Integendeel. Het maakt alles nog erger... Alleen de dialoog werkt. https://t.co/srelpcjUzP — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) 30 september 2017