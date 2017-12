Premier Michel stelt toekomst Europese onderhandelingen over toetreding van Turkije in vraag Redactie

Archiefbeeld: Premier Michel tijdens een ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zo'n twee jaar geleden. Premier Charles Michel stelt zich opnieuw ernstige vragen bij de toekomst van de Europese toetredingsonderhandelingen met Turkije. De Europese Unie moet een "strategische relatie" met Ankara onderhouden, maar Michel betwijfelt "of het kader van toetreding (tot de EU) wel het juiste kader is".

Hij zei dat zaterdag op een colloquium over de EU dat georganiseerd is door het Centre Jean Gol, het studiecentrum van de MR, de partij van Michel.

"Om perfect legitieme redenen werd enkele jaren geleden de beslissing genomen om Turkije uitzicht te geven op EU-lidmaatschap", zei Michel, die onder meer verwijst naar de "geopolitieke realiteit van toen". "Maar de waarheid is dat ik mij sinds een aantal jaren de vraag stel of het kader van toetreding wel het juiste kader is voor de relaties met Turkije."

De toetredingsonderhandelingen met Turkije werden in 2005 opgestart, maar staan sinds een aantal jaren 'on hold' wegens de politieke ontwikkelingen in Turkije, waar president Recep Tayyip Erdogan volgens critici een autoritaire koers is beginnen varen.

Hoe dan ook heeft Europa volgens Michel nood aan een "strategische relatie met Turkije, zeer sterk en zeer solide op economisch vlak, op het vlak van handel en op het vlak van de samenwerking in de strijd tegen terrorisme en de migratiestromen".

Dat er een toetredingsproces opgestart is, betekent volgens Michel dat de overtuiging leefde dat Turkije de Europese waarden kan aanmeten, maar "de evolutie binnen de Turkse regering doet vaststellen dat er, zonder dat ik kwetsend wil overkomen, op een brutale manier rechtsomkeer is gemaakt op de weg van de toenadering". In plaats van een heuse toetreding tot de EU, zouden Europa en Turkije volgens Michel op zoek kunnen gaan naar een vergelijk op basis van "gemeenschappelijke belangen".