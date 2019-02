Premier Michel pleit bij Saudische koning voor meer stabiliteit in Midden-Oosten Redactie

25 februari 2019

15u09

Bron: belga 0 Premier Charles Michel heeft in de marge van een Arabisch-Europese top in het Egyptische Sharm el-Sheikh een onderhoud gehad met de Saudische koning Salman. De ontslagnemende eerste minister brak er een lans voor meer stabiliteit in het Midden-Oosten.

"Er is een vorm van koude oorlog tussen Saudi-Arabië en Iran. Of het nu in Jemen, Libië of op andere plaatsen is, er is de facto een strijd tussen deze twee regionale actoren", zo lichtte Michel toe. "Wij pleiten dus voor meer stabiliteit en dialoog, maar ook voor het vermijden van unilaterale daden."

Tijdens het gesprek met koning Salman wees Michel er ook op dat de Europese Unie van Saudi-Arabië een actieve rol in de strijd tegen terrorisme verwacht. Eerder deze maand wees de Europese Commissie Saoedi-Arabië aan als één van de landen die te weinig doet tegen het witwassen van crimineel geld en de financiering van terroristische activiteiten.

Ook de ophefmakende dood van de blogger en journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul kwam ter sprake. Khashoggi was een hevige kritikaster van kroonprins Mohamed ben Salman, maar die ontkent elke betrokkenheid bij de moord. Het Saudische regime stuurde in die periode verscheidene, tegenstrijdige versies van de feiten uit, en hield het er uiteindelijk op dat Khashoggi was gedood tijdens een operatie die niet door de machthebbers was goedgekeurd.

Michel bevestigde dat hij de kwestie had aangekaart bij koning Salman. "Er is geen taboe, het is noodzakelijk om ons standpunt te verdedigen", onderstreepte de premier, die vroeg om duidelijkheid over de affaire te verschaffen.