Premier Michel op werkbezoek naar Albanië en Servië kv

23 april 2018

05u25

Bron: Belga 1 Premier Charles Michel brengt vandaag en morgen een werkbezoek aan Albanië en Servië. Op de agenda van de premier staan ontmoetingen met de president en eerste minister van beide landen. De trip vindt plaats op een moment dat Europa volgens de premier voor belangrijke keuzes staat, waarbij ook de relaties met de Balkan keuzes vergen.

De eerste minister start zijn bezoek in Tirana, waar gesprekken geprogrammeerd staan met de Albanese premier Edi Rama (van socialistische signatuur) en president Ilir Meta. Daags nadien zit Charles Michel aan tafel met zijn Servische evenknie Ana Brnabic, de eerste vrouwelijke premier van Servië, en president Aleksandar Vucic.

Op een moment dat Europa voor een aantal belangrijke beslissingen staat, wijst premier Michel op het belang van de Westerse Balkan en van beide landen. De twee landen staan voor een aantal uitdagingen, waaronder de rechtsstaat, veiligheid en ook geopolitieke stabiliteit. Naast de situatie aan de oostelijke grens van Europa en de situatie in het zuiden van Europa (Syrië, Libië), vormt de westelijke Balkan een belangrijk pijnpunt in de relatie met Rusland, die zijn invloed in de regio wil uitbreiden.

Toetreding EU

Volgens premier Michel is de aard van de betrekkingen tussen Europa en de Balkanlanden van strategisch belang. De Europese Commissie stelde de lidstaten in dat verband eerder deze week voor het licht op groen te zetten voor de opening van onderhandelingen met Albanië (en Macedonië). Het dagelijks bestuur van de EU wil op die manier zijn appreciatie uitspreken voor de inspanningen die beide landen al hebben geleverd, al moeten er nog grote stappen volgen alvorens een toetreding mogelijk is.

Servië

Servië is een ander verhaal. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker opperde dat Servië (en Montenegro) tegen 2025 zouden kunnen toetreden. Die toetreding hangt echter voor een groot deel af van de normalisering van de relaties met Kosovo, de voormalige Servische provincie die zich in 2008 onafhankelijk verklaarde. Vijf EU-lidstaten erkennen die onafhankelijkheid niet.

Hoewel het huidige Bulgaarse voorzitterschap de westelijke Balkan als een prioriteit bekijkt, is een principiële beslissing over de toetreding van Albanië en Servië op korte termijn niet aan de orde. Voor premier Michel is het prioritair de strategische betrekkingen met beide landen te verstevigen en ze te steunen in de richting van meer democratie, van de rechtsstaat en fundamentele rechten en vrijheden.

Ook wijst de premier op het belang voor de plaatselijke publieke opinie om te tonen dat Europa die strategische relaties wil verstevigen en hen zeker niet in de armen van Rusland te drijven.