Premier Michel op bezoek bij Duitse bondskanselier Merkel IB

13 juni 2018

04u13

Bron: Belga 0 Twee dagen na zijn bezoek aan de Franse premier Edouard Philippe in Parijs trekt premier Charles Michel vandaag naar Berlijn voor een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Twee weken voor een Europese top in Brussel zullen beide regeringsleiders van gedachten wisselen over alle zwaarwichtige Europese thema's, zoals migratie, de eurozone, de handelsrelaties met de VS en de nieuwe Europese meerjarenbegroting.

In maart, toen Merkel na vijf maanden van onderhandelingen eindelijk haar vierde regering op de been bracht, lanceerde Michel een oproep aan de nieuwe coalitie van de conservatieve CDU-CSU en de socialistische SPD om van Duitsland opnieuw een motor van het Europese project te maken, met name op het vlak van migratie, economie en veiligheid.

Migratie en versterking van de eurozone

Migratie en de versterking van de eurozone staan bovenaan de agenda van de Europese top die op 28 en 29 juni plaatsvindt in Brussel. Volgende week wil Merkel daarover de violen stemmen met de Franse president Emmanuel Macron. Over haar standpunt over de eurozone heeft Merkel intussen meer klaarheid gebracht. Over migratie en asiel zou de bondskanselier echter een grondig meningsverschil hebben met haar minister van Binnenlandse Zaken en CSU-leider Horst Seehofer, zo berichten Duitse media.

Michel is al langer een voorstander van een Europa met verschillende snelheden, waarbij een aantal lidstaten op bepaalde domeinen meer kunnen samenwerken zonder dat ze tegengehouden worden door de weerbarstige landen. Vorig jaar suggereerde ook Merkel deze optie om aan de beperkingen van de unanimiteitsvereiste te ontsnappen.

Oude bekenden

Michel en Merkel kennen elkaar goed. In januari vorig jaar, naar aanleiding van de uitreiking van een eredoctoraat door de universiteiten van Gent en Leuven, nodigde de Belgische premier de Duitse bondskanselier uit in een Brussels restaurant. Michel bracht ook al tweemaal eerder een bezoek aan Merkel in Berlijn, in november 2014 en september 2016.