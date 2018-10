Premier Michel ontmoet Russische ambtgenoot Medvedev LVA

19 oktober 2018

05u24

Bron: Belga 0 Premier Charles Michel heeft vrijdagnamiddag een ontmoeting met de Russische eerste minister Dmitri Medvedev.

De Russische premier Dmitri Medvedev is donderdag en vrijdag in het land voor de tweejaarlijkse ASEM-top tussen Europese en Aziatische landen.

De 53 ASEM-lidstaten zullen het dit jaar vooral hebben over Amerikaans president Donald Trump. Die is verwikkeld in een handelsoorlog met China, en legde ook al importtarieven op aan zijn Europese partners.

Verwacht wordt dat Europa en Azië een vuist maken tegen de 'America First'-strategie van Trump. Verder staan ook het klimaatakkoord van Parijs, de Amerikaanse sancties tegen Iran, cyber security en antiterrorisme op het programma.

Michel en Medvedev ontmoeten elkaar vrijdagmiddag in het Brusselse Egmontpaleis.