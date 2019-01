Premier Michel in Davos: "Hier om welvaart te creëren” KVE

23 januari 2019

21u00

België is een erg aantrekkelijke land om te investeren. Die boodschap heeft premier Charles Michel gegeven op de 'Belgian Power Reception' in Davos, waar deze week het Wereld Economisch Forum plaatsvindt.

In Davos komen jaarlijks de belangrijkste politici, CEO's en beleidsmakers bijeen. Het is een uitgelezen plaats voor de Belgische regering om contacten te leggen op hoog niveau. Een belangrijk avond in Davos is de Belgian Power Reception. Niet alleen de premier is er aanwezig en de ministers Kris Peeters en Alexander De Croo, maar ook de koning en de koningin, net als Vlaams minister-president Geert Bourgeois en heel wat zakenmensen.

België waardeert zaken doen, aldus Michel, maar "dat gaat niet alleen over winst maken". Centraal moet ook het scheppen van jobs staan en het creëren van een inkomen voor de burgers, klonk het woensdag. Een duidelijke hint dus naar de eis van onder meer de 'gele hesjes' voor meer koopkracht. "We zijn hier om meer welvaart te creëren", aldus nog Michel. "Jobs zijn de beste garantie om welvaart en stabiliteit te garanderen.”

