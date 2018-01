Premier May wil brexitakkoord voor heel Verenigd Koninkrijk LB

12u27

Bron: Reuters 0 EPA Brits premier Theresa May heeft duidelijk gesteld dat ze een brexitakkoord wil onderhandelen dat geldt voor het hele Verenigd Koninkrijk en dat ze de tijd niet rijp acht voor een nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid. Dat heeft haar woordvoerder vandaag gezegd.

"De premier is heel duidelijk over haar vastberadenheid om een akkoord te sluiten dat werkt voor alle delen van het Verenigd Koninkrijk én voor de Europese Unie. Ten tweede maakt stelt ze al maandenlang heel duidelijk dat het nu niet het geschikte moment is voor een tweede referendum in Schotland", verklaarde haar woordvoerder aan reporters.