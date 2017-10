Premier May onderzoekt of staatssecretaris zijn secretaresse opdracht gaf vibrators te kopen LB

15u25

Bron: ANP 5 AFP Vice-staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Mark Garnier zou zijn secretaresse om seksspeeltjes gestuurd hebben en haar "sugar tits" hebben genoemd. De Britse premier Theresa May laat uitzoeken of een staatssecretaris zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Hij zou een secretaresse opdracht hebben gegeven seksspeeltjes te kopen.

De medewerkster zei volgens de krant Mail on Sunday dat politicus Mark Garnier haar in 2010 opdracht gaf twee vibrators te halen. Ook claimde de secretaresse dat Garnier haar "sugar tits" noemde: een verwijzing naar haar borsten.

"Grappig bedoeld"

Garnier ontkende tegenover de krant dat er sprake was van seksuele intimidatie. "De vibratorwinkel was grappig bedoeld", legde hij uit. De politicus claimde dat hij later ruzie kreeg met de medewerkster, die het voorval sindsdien tegen hem zou gebruiken.

De Brit, die werkt op het departement Internationale Handel, hangt nu een onderzoek boven het hoofd. May laat uitzoeken of Garnier de gedragscode voor bewindslieden heeft geschonden, zei minister Jeremy Hunt (Volksgezondheid) tegen de BBC. "Deze verhalen, als ze kloppen, zijn uiteraard volstrekt onacceptabel", stelde hij.