Premier Libanon vreest voor zijn leven en treedt af Redactie

16u20

Bron: Belga 0 EPA Saad Hariri. De Libanese premier Saad Hariri heeft volledig onverwacht zijn ontslag aangekondigd. Hariri bevindt zich momenteel in Saoedi-Arabië en kondigde zijn beslissing aan in een toespraak die door de Arabische nieuwszender al-Arabiya werd uitgezonden.

Hij beschuldigt de sjiitische militie Hezbollah en diens bondgenoot Iran ervan onrust te stoken en Libanon in een "wurggreep" te houden. Ook zei hij bang te zijn om vermoord te worden.

Het ontslag van Hariri komt er minder dan een jaar na zijn aanstelling als premier. De sjiitische Hezbollah, een bondgenoot van Assad en door de soenniet Hariri verdacht van de moord op zijn vader en oud-premier Rafic in 2005, maakt deel uit van de regering.

"Ik voel dat mijn leven in gevaar is", sprak de eerste minister. Volgens Hariri verkeert Libanon in dezelfde situatie als in de periode net voor de moord op zijn vader. "Iran heeft het lot van de landen in de regio in zijn greep (...) Hezbollah is de arm van Iran, niet enkel in Libanon maar ook in de andere Arabische landen", hekelde Hariri, zelf een bondgenoot van Riad.

Volgens de politicus heeft Hezbollah de voorbije decennia middels wapenkracht zijn eigen wil opgelegd. Hij noemde Iran en "zijn volgers" "verliezers", en voegde er aan toe dat "de handen die kwaad doen aan de Arabische landen zullen worden afgehakt".

De ontslagnemende premier las zijn toespraak zittend aan een bureau voor met achter hem de Libanese vlak.