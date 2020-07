Premier Johnson roept Britten op om griepprik te halen en haalt uit naar anti-vaxxers: “Ze zijn gek” KVE

24 juli 2020

14u07

Bron: ANP 0 De Britse premier en hersteld coronapatiënt Boris Johnson heeft iedereen opgeroepen zich in de aanloop naar de winter te laten inenten tegen griep. Hij zei dat in de winter een nieuwe golf van het coronavirus mogelijk is en dat dan de gezondheidszorg niet overbelast mag raken. Het voorkomen van gewone griep zou daarbij helpen.

De premier hoopt dat alle kinderen tot zeven jaar en alle 65-plussers in ieder geval een griepprik kunnen krijgen, maar hij wil eigenlijk iedereen boven de vijftig laten inenten. Johnson haalde tijdens een gesprek met medisch personeel ook uit naar vaccinatieweigeraars. "Je hebt nu allemaal anti-vaxxers. Ze zijn gek", zei de premier tijdens een bezoek aan een medisch centrum in Londen.

Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de landen in de wereld die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Bijna 300.000 mensen raakten volgens officiële cijfers besmet en tienduizenden patiënten zijn overleden. Ook prominente Britten als prins Charles en Johnson zelf liepen het virus op.



Johnson had toen hij precies een jaar geleden premier werd waarschijnlijk niet kunnen vermoeden dat zijn premierschap in het teken zou staan van de strijd tegen een dodelijk virus. Hij leek toen hij partijgenoot Theresa May opvolgde vooral de brexitpremier te worden. Hij boekte een grote verkiezingsoverwinning met zijn Conservatieve Partij en loodste zijn land begin dit jaar de Europese Unie uit.

In die periode begon ook het coronavirus om zich heen te grijpen in het Verenigd Koninkrijk. De regering van Johnson besloot echter later dan sommige andere grote Europese landen om een verregaande lockdown in te stellen. Sommige experts zeggen dat levens gered hadden kunnen worden als de overheid sneller had opgetreden.

