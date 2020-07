Premier Ivoorkust wordt onwel tijdens vergadering en sterft SVM

08 juli 2020

21u12

Bron: Belga 0 De premier van Ivoorkust is onverwacht overleden. Amadou Gon Coulibaly (61) werd onwel tijdens een vergadering van het kabinet. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed even later.

Coulibaly was de kandidaat van de regerende partij bij de presidentsverkiezingen die in oktober plaatsvinden. Hij was vorige donderdag nog teruggekeerd uit Frankrijk. Daar had hij twee maanden in het ziekenhuis gelegen vanwege hartproblemen.