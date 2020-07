Premier Ivoorkust wordt onwel tijdens vergadering en sterft SVM

08 juli 2020

21u12

Bron: Belga 8 De premier van Ivoorkust is onverwacht overleden. Amadou Gon Coulibaly (61) werd onwel tijdens een vergadering van het kabinet. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed even later.

Gon Coulibaly was de kandidaat van de regerende partij bij de presidentsverkiezingen die in oktober plaatsvinden. Hij was vorige donderdag nog teruggekeerd uit Frankrijk. Daar had hij twee maanden in het ziekenhuis gelegen vanwege hartproblemen.

De dood van Gon Coulibaly zal waarschijnlijk een strijd veroorzaken binnen de RHDP-partij over wie nu presidentskandidaat moet worden. De verkiezingen worden gezien als een belangrijke stabiliteitstest voor het land.

De overwinning van Alassane Ouattara op de regerende Laurent Gbagbo leidde in 2010 nog tot een korte burgeroorlog. Ongeveer 3.000 mensen kwamen toen om het leven. Ouattara wees Gon Coulibaly in maart aan als RHDP-kandidaat, nadat hij zelf aangekondigd had dat hij niet voor een derde termijn zou gaan.