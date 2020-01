Premier Canada sluit geen enkele piste uit over vliegtuigcrash in Teheran IB

09 januari 2020

03u11

Bron: Belga 0 De Canadese premier Justin Trudeau sluit geen enkele piste uit in verband met de vliegtuigcrash van een Oekraïense Boeing woensdagochtend in Iran. Bij dat ongeval kwamen alles samen 176 mensen om het leven, onder wie 63 Canadezen.

Trudeau kreeg woensdag van journalisten de vraag of hij de mogelijkheid uitsluit dat de Boeing 737 van vliegtuigmaatschappij Ukraine International Airlines (UIA) werd neergeschoten, en antwoordde dat "hij dat niet kon".

"Het is gevaarlijk om te speculeren over de mogelijke oorzaken", vervolgde de regeringsleider. Kort na het opstijgen van het toestel op de luchthaven van Teheran "is er iets ongewoons gebeurd", verklaarde op zijn beurt de Canadese minister van Transport, Marc Garneau. Ook hij weigerde verder te speculeren.

Conform het Verdrag van Chicago van de internationale burgerluchtvaart, valt het onderzoek naar de oorzaak van de crash onder de bevoegdheid van Iran. Nog volgens het verdrag hebben het land waar het toestel is ontworpen en gebouwd (de Verenigde Staten) en het land van de betrokken vliegtuigmaatschappij (Oekraïne) elk eveneens het recht om een geaccrediteerde vertegenwoordiger aan te wijzen die aan het onderzoek kan deelnemen.

"Omdat Canadese burgers het leven lieten" bij de ramp, heeft het Canadese overheidsagentschap dat belast is met het bevorderen van de transportveiligheid (de Transportation Safety Board) zelf ook een expert aangesteld die de feitelijke informatie die de Iraanse regering vrijgeeft, zal onderzoeken.

Grote Iraanse diaspora in Canada

Canada heeft één van de grootste Iraanse diaspora's in Noord-Amerika, met ongeveer 210.000 Canadezen van Iraanse origine. Ukraine International Airlines biedt relatief goedkope vluchten aan tussen Toronto en Teheran, met tussenstop in Kiev.

De Oekraïense Boeing 737-800 NG van luchtvaartmaatschappij Ukraine International Airlines stortte gisterenochtend kort na het opstijgen neer in de buurt van de Iraanse hoofdstad Teheran. De 176 inzittenden overleefden de crash niet. Het toestel was onderweg naar Kiev, de hoofdstad van Oekraïne.

Aan boord waren naast 63 Canadezen ook 82 Iraniërs, 11 Oekraïners, 10 Zweden, 4 Afghanen, 3 Duitsers en 3 Britten.