Premier Canada biedt excuses aan na opduiken foto waar hij met bruin geschminkt gezicht op staat

19 september 2019

02u44

Bron: Reuters, ANP 0 Er is een foto opgedoken waarop de Canadese premier Justin Trudeau bruin geschminkt als Disney-personage Aladdin te zien is. De foto is genomen is de lente van 2001 toen Trudeau lesgaf op een privéschool. De uitdossing was bedoeld voor een feest met het thema ‘Arabian Nights’. Trudeau heeft inmiddels zijn excuses aangeboden en zegt dat hij “beter had moeten weten”.

In landen als de Verenigde Staten en Canada ligt het zwart of bruin schminken ('blackface’ of 'brownface’ genoemd) erg gevoelig: het wordt veelal als zeer racistisch gezien.

Het beeld, dat stamt uit 2001, werd genomen op een schoolfeestje met thema ‘Arabian Nights’ op de West Point Grey Academy waar Trudeau lesgaf. Time ontdekte de foto en publiceerde het beeld. Een woordvoerder van de premier heeft de echtheid van de foto bevestigd.

Excuses

Trudeau heeft volgens persbureau Reuters inmiddels zijn verontschuldigingen aangeboden voor de verkleedpartij. “Ik had beter moeten weten toen, maar dat deed ik niet en ik heb het gedaan en het spijt me diep", verontschuldigde Trudeau zich tegenover de pers op zijn campagnevliegtuig in Halifax, Nova Scotia.

De onthulling komt op een slecht moment voor de Canadese premier, die deze maand aan zijn herverkiezingscampagne begonnen is. De verkiezingen vinden plaats op 21 oktober.

