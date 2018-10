Premier beraamde moordcomplot tegen Sri Lankaanse president AW

28 oktober 2018

20u38

Bron: Belga 0 De Sri Lankaanse president Maithripala Sirisena heeft zijn premier Ranil Wickremesinghe ontslagen omdat er vorige week een moordcomplot tegen de Sri Lankaanse president werd beraamd. Speurders kwamen de samenzweerders tegen hun president op het spoor, maar enkele politieofficieren hadden geprobeerd het onderzoek te belemmeren.

President Sirisena lichtte de buitenwereld vandaag in over het moordcomplot. Dat deed hij tijdens een toespraak die live op televisie werd uitgezonden. Een hoge ambtenaar zou volgens de politiewoordvoerder tijdens het onderzoek zijn opgepakt. Onder de regering Wickremesinghe was corruptie en fraude dagelijkse kost, daarom zag hij geen andere uitweg dan de premier te ontslaan, zei Sirisena.



De president had Wickremesinghe vrijdag verrassend aan de dijk gezet en zijn partijgenoot, de vroegere president Mahindra Rajapaksa, tot nieuwe eerste minister benoemd. Gisteren ontbond Sirisena het parlement tot 16 november en was de chaos compleet. Zo wilde hij verhinderen dat de ontslagen premier in functie zou blijven. Rajapaksa heeft zijn taken al opgenomen.

Verdeelde meningen

In 2015 won Sirisena, na een breuk met Rajapaksa, de presidentsverkiezingen tegen de toenmalige ambtshouder vooral dankzij de steun van de UNP-partij van voormalig premier Wickremesinghe. Maar de regeringscoalitie van UNP en de UPFA van Sirisena raakten de afgelopen maanden steeds meer verdeeld. Vrijdag kondigde de UPFA aan zich uit de coalitie terug te trekken. Volgens de Sri Lankaanse grondwet heeft de president het recht om de premier te benoemen.