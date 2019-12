Premier Australië bezoekt brandweer New South Wales na onderbreken vakantie om bosbrandencrisis IB

22 december 2019

04u01

Bron: Belga 0 De Australische premier Scott Morrison is zaterdagavond lokale tijd teruggekomen uit vakantie door de aanhoudende bosbranden in zijn land. Hij was onder vuur komen liggen omdat hij met zijn familie naar Hawaï was vertrokken.

Morrison bracht in Sydney een bezoek aan de brandweerlieden van New South Wales, die afgelopen donderdag nog twee man verloren aan de branden. Vrijwillige brandweerlieden strijden in de regio al maandenlang tegen het vuur maar krijgen dat maar moeilijk onder controle.

Morris verklaarde dat het hem spijt dat hij in deze omstandigheden op vakantie is vertrokken. "Als ik terug in de tijd kon gaan, wetende wat ik vandaag weet, zouden we een andere beslissing hebben genomen", zei hij. “Ik bied mijn excuses aan”, verklaarde hij. “Ik heb lessen geleerd. Ik ben er zeker van dat Australiërs begrijpen dat als ik een belofte maak aan mijn kinderen, ik die probeer na te leven. Maar als premier heb ik andere verantwoordelijkheden.”

Protesten

Toen de premier vertrok waren de omstandigheden echter al slecht. Zo was al een gebied zo groot als België verwoest en zijn steden als Brisbane, Canbarra en Sydney gehuld in een dikke rook. Verschillende Australiërs kwamen op straat om te tegen Morrison te betogen. Ook uitten ze hun ongenoegen op sociale media.

Vandaag is het in de regio rond Sydney minder warm dan de voorbije dagen, waardoor de autoriteiten de kans krijgen om een balans op te maken. Om de branden te bestrijden, is er dringend nood aan regen.

De bosbranden hebben al een gebied van meer dan 30.000 vierkante kilometer verwoest. Zeker tien mensen kwamen om en meer dan achthonderd huizen werden verwoest.

