Premier aanwezig op begrafenis doodgeschoten agent Amaury Delrez (38) mvdb

29 augustus 2018

19u48

Bron: ANP - Belga 0 De begrafenis van de politieagent die is doodgeschoten in Spa, wordt bijgewoond door tal van prominente politici. Het gaat onder anderen om premier Charles Michel (MR), binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) en justititieminister Koen Geens (CD&V).

Ook Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) en gouverneur van de provincie Luik Hervé Jamar (MR) zullen aanwezig zijn.



Inspecteur Amaury Delrez (38) overleed afgelopen weekend na de schietpartij in Spa. De politie arresteerde zondagochtend de Nederlandse verdachte Yvo T. Twee kompanen van de man, onder wie een broer, zijn maandag opgepakt in Nederland.



De uitvaart van Delrez vindt morgen plaats in een kerk in de gemeente Theux nabij Verviers. Buiten het gebouw wordt een groot scherm neergezet, zodat iedereen de plechtigheid kan volgen.