Première nieuwe Bollywoodfilm leidt tot rellen in India

24 januari 2018

16u06

De naderende première van een omstreden Bollywoodfilm heeft in India geleid tot onlusten. De politie trad op meerdere plaatsen op tegen relschoppers.

De film Padmaavat gaat donderdag in première, maar heeft nu al geleid tot woede bij sommige hindoegroeperingen. Ze klagen dat de makers de geschiedenis verdraaien. De film zou een romance bevatten tussen een hindoevorstin en een moslimheerser. De filmmakers ontkennen dat.

Meerdere deelstaten wilden de film verbieden omdat ze vreesden voor onlusten, maar daar ging het hooggerechtshof niet in mee. De onrust neemt ondertussen steeds verder toe. Agenten schoten dinsdag in de lucht om groepen betogers uiteen te drijven in de deelstaat Gujarat. Daar gingen tijdens protesten tientallen voertuigen in vlammen op. De politie arresteerde zo'n twintig verdachten.

Een hoge politiefunctionaris in Mumbai zei dat uit voorzorg ruim honderd leden van protestbewegingen zijn vastgezet in de miljoenenstad. Ook nemen de autoriteiten er maatregelen om bioscopen te beschermen die de film vertonen.