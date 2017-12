Prematuurtje dat per ongeluk doodverklaard werd nu toch gestorven TK

13u10

Bron: ANP 0 Thinkstock Een per vergissing doodverklaarde Indische baby is een week na zijn overbrenging naar het ziekenhuis toch gestorven. De pasgeborene bezweek vanmorgen aan infecties, aldus de familie.

"Hoewel we op de hoogte waren van de geringe overlevingskansen van extreme prematuurtjes, is hun dood voor de ouders en familie altijd erg pijnlijk. We wensen hen de kracht toe om er zich overheen te zetten", deelde het ziekenhuis mee.

De jongen maakte deel uit van een premature twee-eiige tweeling. Zijn zusje stierf vorige week bij de geboorte, en ook de baby werd doodverklaard. De zaak zorgde voor ophef toen de ouders tijdens de begrafenis beweging opmerkten in de lijkzak. Ze brachten de pasgeborene daarna naar een ander ziekenhuis. Tegen de behandelende artsen werd een onderzoeksprocedure ingeleid.

