Prematuurtje Cullen woog amper 394 gram en had 2% overlevingskans, nu na 160 dagen mag hij intensive care verlaten



mvdb

29 augustus 2018

23u57

Bron: ABC News - The Independent 1 Een baby'tje die al na 22 weken ter wereld kwam en bij de geboorte amper 394 gram woog, mag na 160 dagen de intensive care van een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Alabama verlaten.

Cullen Potter kwam in maart - vier maanden te vroeg - ter wereld. Zijn ouders Robert en Molli hielden deze week ter ere van zijn 'afzwaaien' een afstudeerfeestje.



Hun inmiddels 2,7 kilogram wegend zoontje kreeg een zwarte toga aan, samen met het hoedje dat afgestudeerde studenten traditioneel de lucht ingooien. Met sfeervolle muziek op de achtergrond bracht een verpleegster ceremonieel het kindje naar de uitgang van de afdeling.

Artsen in een ziekenhuis in Florida gaven Cullen na de bevalling in maart aanvankelijk twee procent overlevingskans. Het prematuurtje overbrengen naar een meer gespecialiseerd hospitaal werd eerst nog afgeraden, omdat het baby'tje dit niet zou overleven. Ook zestien andere klinieken vonden een overbrenging te riskant. Slechts een universitair kinderziekenhuis in Mobile (de derdegrootste stad in Alabama) was bereid om Cullen op te nemen. "Er werd ons gezegd dat hij amper twee procent kans had om te leven. Wel, hier is onze twee procent.", schreef een jubelende mama Molli op Facebook.