Premadasa geeft nederlaag toe: 'Terminator' Rajapaksa nieuwe president van Sri Lanka

17 november 2019

In Sri Lanka heeft Sajith Premadasa, de belangrijkste tegenkandidaat van Gotabaya Rajapaksa, zijn nederlaag bij de presidentsverkiezingen van gisteren toegegeven en feliciteerde zijn rivaal. De 70-jarige Rajapaksa van de Singalees-boeddhistische oppositiepartij Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) had eerder de overwinning opgeëist.

Eerder bleek uit de eerste resultaten vannacht dat Rajapaksa ruim op kop lag. "We hebben 53 à 54 procent behaald", verklaarde zijn woordvoerder Keheliya Rambukwella aan het Franse persagentschap AFP.

Rajapaksa, die zich profileert als een "sterke leider" die focust op veiligheid, laat daarmee zijn voornaamste tegenstander Sajith Premadasa, de zoon van gewezen president Ranasinghe Premadasa (1989-1993), ver achter zich. Die moet het volgens eerdere berichten van de kiescommissie stellen met 39,67 procent van de stemmen.

De 70-jarige voormalige defensieminister Rajapaksa, bijgenaamd ‘Terminator’, was nauw betrokken bij de militaire operatie tegen de Tamil-opstandelingen in de burgeroorlog die tien jaar geleden eindigde.

Na de aanslagen afgelopen Pasen op kerken en hotels met honderden slachtoffers, werd veiligheid hét thema in de verkiezingscampagne van de twee belangrijkste kandidaten. Sinds de aanslagen is de economisch belangrijke toeristische sector in Sri Lanka in een impasse geraakt.

De opkomst bij de verkiezingen, waaraan in totaal 35 kandidaten deelnamen, lag op minstens 80 procent. Bij een vorige stembusslag in 2015 trok nog 81,5 procent van de kiesgerechtigden naar het stemhokje.