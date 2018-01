Predikant koopt privéjet met geld van zijn volgelingen: “Gewone vliegtuigen zitten vol demonen” avh

20 januari 2018

22u08 6 De Amerikaanse tv-predikant Kenneth Copeland (81) heeft zijn vijfde privévliegtuig gekocht. Het toestel kost 3 miljoen dollar (2,5 miljoen euro), maar geld heeft de predikant dankzij zijn volgelingen genoeg. In een filmpje dankt hij God voor zijn nieuwe vliegtuig, en uiteraard vergeet hij ook zijn gelovigen niet te bedanken.

Kenneth Copeland verdient de kost als spreekbuis van Jezus Christus en God. Zijn volgelingen geven hem er zo veel geld voor dat hij intussen al zijn vijfde jet in de hangar mag zetten. Godzijdank, want volgens Copeland zitten gewone lijnvliegtuigen vol demonen: “In een privéjet kan ik beter met God praten.”

Copeland liet ook weten dat God zelf wou dat hij in een Gulfstream 5 zou vliegen. En omdat Gods wil wet is, schafte hij zich snel een exemplaar aan. De Gulfstream 5 is met 3 miljoen dollar niet het duurste toestel in zijn collectie, Copeland heeft er ook eentje staan van 17 miljoen dollar (14 miljoen euro).

Nu zijn collectie alsmaar groter wordt, heeft Copeland nood aan meer plaats. Als God het belieft bouwt hij binnenkort een nieuwe hangar en een nieuwe landingsbaan. Prijskaartje: 20 miljoen dollar (16,3 miljoen euro).