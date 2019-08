Precies één jaar geleden stortte de Morandibrug in Genua in LDW

14 augustus 2019

06u00 0

43 mensen kwamen om het leven toen op 14 augustus 2018 de Morandibrug in Genua instortte. Tientallen auto’s vielen zo’n 45 meter naar beneden en zeshonderd mensen moesten hun woning verlaten omdat de gebouwen onder de brug beschadigd raakten door brokstukken. Er is nog geen schuldige aangeduid, het onderzoek loopt nog. De bouw van een nieuwe brug is wel al gestart, die zou in het voorjaar van 2020 worden ingewijd. Het wordt de duurste brug in Italië.