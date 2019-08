Precies één jaar geleden stortte de Morandibrug in Genua inelkaar Florian Van Impe

14 augustus 2019

11u59

Bron: LaStampa,LaRepubblica, Fanpage.it 0 “O mijn god, o mijn god”, een getuige schreeuwt het uit. Precies één jaar geleden kwamen 43 mensen om het leven toen de Morandibrug in Genua instortte. Tientallen auto’s vielen zo’n 45 meter naar beneden en 600 mensen moesten vanwege de brokstukken hun woning verlaten. Een jaar later is nog altijd geen schuldige aangeduid, het onderzoek loopt nog. De bouw van een nieuwe brug is wel al gestart, die zou in het voorjaar van 2020 worden ingewijd. Het wordt de duurste brug in Italië.

Ponte Morandi, een jaar later: het was 11.36 uur op 14 augustus 2018 toen een van de pylonen van het Polcevera-viaduct in Genua op zichzelf instortte en 43 mensen doodde, waaronder 3 kinderen. De herdenkingen werden vanmorgen gehouden in aanwezigheid van de president van de Republiek Sergio Mattarella. De ceremonie begon met het lezen van de namen van alle slachtoffers.

14 augustus 2018

14 augustus 2018 begint gewoon als een dag zoals een andere. Niets bijzonders, behalve het risico om verkeer op de weg te vinden, aangezien veel vakantiegangers ‘s morgens vroeg op weg gaan naar de badplaatsen waar ze de 15e augustus (Ferragosto) doorbrengen. (Een traditionele dag om op vakantie te vertrekken in Italië, red.) Niemand had zich kunnen voorstellen wat er kort daarna zou gebeuren.

Om 11:36 uur scheurt er een gebrul door de hemel van Genua, waar een hevige storm woedt. Er is versnipperd nieuws, er zijn mensen die spreken van een aardbeving, anderen van een angstaanjagend ongeluk op de snelweg A10 die de hoofdstad Ligurië en Ventimiglia met elkaar verbindt. In plaats daarvan wordt ontdekt dat een deel van de Ponte Morandi, ook wel bekend als het viaduct van Polcevera, is ingestort.

Niemand had het ooit kunnen bedenken: de Morandibrug, omgedoopt tot de Brooklyn Bridge, werd gebouwd tussen 1963 en 1966. Het was al lang het middelpunt van controverse over de veiligheid. De brug betond uit 3 pylonen van gewapend beton die een hoogte van 90 meter bereiken. Hoe konden die het ooit begeven? Toch komt de bevestiging van de beelden die op sociale netwerken gedeeld worden en waarin je de structuur op zichzelf ziet instorten. Een wolk van puin slikt de omgeving en enkele van de voertuigen die de brug oversteken op. In een paar minuten is de brug volledig verdwenen. Hulpdiensten haasten zich onmiddellijk naar de plaats van de ramp. De stad is geblokkeerd: op alle belangrijke verkeersaders is de circulatie verlamd. Ook zonder definitieve schattingen is het onmiddellijk duidelijk dat er slachtoffers zijn. Dit is het begin van de ramp.

De oorzaken van de ineenstorting van de Morandi-brug

Een jaar na de instorting van de Ponte Morandi in Genua wordt de vraag naar de oorzaken van de ramp van 14 augustus 2018 nog steeds gesteld. Aan de vooravond van de eerste verjaardag van het ongeval is er sprake van “uitvoerende gebreken vanaf het eerste ontwerp” en “een gebrek aan significant onderhoud” om degradatie en corrosie tegen te gaan. De deskundigen onderzochten de onderhoudscondities van de niet-ingestorte delen alsook de ingestorte delen. In het onderzoek worden maar liefst 71 personen onderzocht, samen met de twee bedrijven Autostrade (de wegbeheerder, red.) en Spea. De misdaden, om verschillende redenen, zijn doodslag, doodslag op de weg, veiligheidsaanval op het vervoer en vervalsing.

De voornaamste beschuldigen gaan uit naar het beheer en onderhoud, al minstens 25 jaar lang zou het ingestorte deel niet meer aangeraakt zijn. Om de toestand van de constructie te verslechteren, zouden er ook gebreken in de uitvoering zijn. “Sommige omhulsels - zo schrijven de ingenieurs - worden niet volledig of gedeeltelijk geïnjecteerd en de strengen kunnen daarom met de hand worden uitgetrokken”.

Deskundigen hebben ook delen geëvalueerd die niet zijn ingestort zijn en vonden ook daar dat de “staat van bewaring wordt gekenmerkt door een wijdverbreide en ernstige mate van achteruitgang”. Onderzoek zal de verantwoordelijkheden van de tragedie verduidelijken, terwijl de NASA in de afgelopen dagen een ander belangrijk detail aan het licht heeft gebracht: de brug zou al in 2015 beginnen te vervormen zijn.