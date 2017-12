Oorlogsmisdadiger Praljak dronk kaliumcyanide en stierf vermoedelijk aan hartfalen IVI HA

Bron: ANP 0 REUTERS De Kroatische oud-generaal Slobodan Praljak is vermoedelijk overleden aan hartfalen nadat hij het gif kaliumcyanide had ingenomen. Dat blijkt uit de eerste voorlopige resultaten van de toxicologische test, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Praljak nam woensdag tijdens een zitting van het Joegoslavië-Tribunaal het gif in. Hij was kort daarvoor in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar cel wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij overleed enkele uren later in het ziekenhuis.

Tijdens de autopsie waren twee Kroatische deskundigen aanwezig. In overleg met het Joegoslavië-Tribunaal en de Kroatische autoriteiten waren zij als waarnemers bij de sectie toegelaten. De definitieve doodsoorzaak wordt vastgesteld zodra de eindrapportage beschikbaar is.

Burgeroorlog in Bosnië

De 72-jarige Praljak, de ex-premier en vier andere voormalige politieke en militaire kopstukken van de Kroatische Republiek Herceg-Bosna, een ministaatje ten tijde van de burgeroorlog in Bosnië, hoorden woensdag de definitieve straf van het VN-hof tegen hen. Alle vijf stonden zij terecht wegens oorlogsmisdaden tussen november 1991 en april 1994.

Het proces tegen de kopstukken begon voorjaar 2006. Praljak was toen 61 jaar. Ook in eerste aanleg kreeg hij twintig jaar cel opgelegd.

De dramatische gebeurtenis vond plaats rond de laatste uitspraak van het Joegoslavië-Tribunaal, dat in de huidige vorm ophoudt te bestaan.

Het onderzoek naar de dood van de Kroaat ligt in handen van het OM in Den Haag. In eerste instantie focust het onderzoek zich op hulp bij zelfdoding en overtreding van de Geneesmiddelenwet. Het Joegoslavië-Tribunaal laat, als aanvulling op het Nederlandse onderzoek, zelf een onafhankelijk onderzoek instellen naar de eigen manier van werken. Dit is volgens het tribunaal standaardprocedure.