Praljak schreef zijn laatste wensen neer in brief aan familie ep

Bron: Daily Mail 0 REUTERS De Bosnisch-Kroatische ex-generaal Slobodan Praljak dronk gif toen de rechter het vonnis uitsprak, hij overleed enkele uren later. Slobodan Praljak, die in de rechtszaal van het Joegoslaviëtribunaal gif dronk en enkele uren later overleed, liet een brief na voor zijn familie. De 72-jarige Bosnisch-Kroatische ex-generaal vroeg daarin dat hij geen begrafenis zou krijgen, ook wilde hij geen graf. Hij wil wel dat zijn assen uitgestrooid worden over het kerkhof Mirogoj in Zagreb.

De ex-generaal schreef de brief twee jaar geleden en bewaarde die op zijn appartement in Zagreb, met het bevel hem niet te openen tot na zijn dood. Dat heeft een familievriend aan de Britse krant Daily Mail gezegd. Hij laat zijn vrouw Kaćuša Babić na, die eerst met zijn goede vriend Goran Babic getrouwd was. Praljak en Babic hadden geen kinderen, maar zij had wel twee dochters uit haar eerste huwelijk. De ex-generaal had wel een hechte band met zijn twee stiefkinderen en beschouwde hen als zijn eigen kinderen. Zo kregen ze allebei zijn achternaam. De generaal liet al zijn bezittingen aan hen na, zeggen de lokale media.

De ex-generaal werd voor het eerst in 2013 veroordeeld voor oorlogsmisdaden, toen kreeg hij 20 jaar cel. Maar Praljak ging in beroep tegen die beslissing, die utspraak werd afgelopen dinsdag in het Nederlandse Scheveningen uitgesproken. Toen de rechter zijn straf aan het voorlezen was, stond Praljak op en zei hij dat hij geen oorlogsmisdadiger was toen hij een mysterieus goedje uit een klein flesje dronk. De rechtszaal werd meteen afgesloten en medische teams kwamen ter plaatse, enkele uren later werd Praljak werd dood verklaard. De politie in Nederland onderzoekt nu hoe hij het gif in de rechtszaal kon binnensmokkelen.

AP Slobodan Praljak poseert in 1991 in het Kroatische Sunja.