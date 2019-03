Prachtige beelden: meer dan 3.000 Japanse kersenbomen staan in bloei in Washington Redactie

31 maart 2019

10u33

Bron: AP 0

In 1912 schonk Japan 3.020 kersenbomen aan de Verenigde Staten en elk jaar opnieuw, aan het begin van de lente, komen die prachtige bomen tot bloei in hoofdstad Washington. Daar komt telkens heel wat volk op af, want iedereen wil de prachtige kersenbloesems fotograferen. Over de decennia heen zijn er nog extra kersenbomen gepland. Nu zouden er zo’n 3.750 staan rond het kunstmatige meer Tidal Basin in West Potomac Park.