Prachtige beelden: man schaatst doorheen bevroren natuur

28 november 2018



Bij ons is het nog even wachten op de vrieskou maar in Noorwegen is de temperatuur al ver onder het vriespunt gezakt. Deze 24-jarige Borge Brimso was op weekend in Noorse Sandnes en ontdekte een enorme bevroren rivier. Hij trok meteen zijn schaatsen aan en dat levert prachtige beelden op.