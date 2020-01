Prachtig gebaar! Tieners stouwen auto vol met koala’s die ze hebben gered van bosbranden KVE

08 januari 2020

12u09

Bron: News.com.au, LadBible, Storyful 20 In Australië is opnieuw een hartverwarmende video opgedoken waarin koala’s de hoofdrol spelen. Twee tieners hebben een twintigtal koala’s van de vuurzee gered op Kangaroo Island. Beide jongens worden geprezen voor hun heldhaftige optreden.

Twee neven, Micah (19) en Caleb (18), rijden quasi continu met hun wagen rond op zoek naar gewonde koala’s op Kangaroo Island, het Australische eiland dat ongemeen hard getroffen is door de verwoestende bosbranden. En dat doen ze met succes.

Op de beelden is te zien hoe enkele geredde koala’s beschutting hebben gekregen in hun wagen. De jongens zeggen dat ze ondertussen zo’n twintigtal buideldieren hebben kunnen redden. De jongens engageren zich bovendien om zelf voor de dieren te zorgen tot ze weer kunnen uitgezet worden in de natuur.

25.000 koala’s gestorven

Het natuurgeweld is zo hevig tekeergegaan op het eiland ten zuidwesten van Adelaide dat de autoriteiten vrezen dat de helft van de 50.000 koppen tellende koalapopulatie is gestorven. Ook zou de ravage onder andere bedreigde diersoorten groot zijn.

Sam Mitchell, mede-eigenaar van ‘Kangaroo Island Wildlife Park’, zegt dat het park de komende weken honderden uitgehongerde en gewonde koala’s verwacht en dat extra opvangplaatsen worden voorzien.

Mitchell schat dat ongeveer de helft van de 50.000 exemplaren tellende koalapopulatie de bosbranden op het eiland niet heeft overleefd. Ondertussen is al bijna 100.000 euro ingezameld zodat het Wildlife Park de gewonde dieren kan verzorgen. Mitchell verwacht dat minstens 10 gewonde koala’s per dag zullen worden binnengebracht.

“Er is bijna geen voedsel meer over in de natuur voor diegenen die niet omkwamen door het vuur, veel van hen zullen sterven van de honger”, denkt de Australiër. “We zullen doen wat we kunnen om de inheemse flora en fauna te doen heropleven, maar de natuur zal jaren nodig hebben om hiervan te herstellen.

