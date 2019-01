Prachtig: dronebeeld van zoutmeer in Utah DVDA

29 januari 2019

In Utah in de Verenigde Staten werd een dronebeeld gemaakt van een prachtig roze zoutmeer. De kleur komt er door de combinatie van het zoutgehalte in het water en de diepte van het meer. De beide meren die de drone filmde, worden enkel gescheiden door een spoorwegbedding. Het beeld dateert al van afgelopen september, maar is nu pas opgedoken.