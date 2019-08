Praagse oldtimers voor toeristen die nostalgie willen opsnuiven, blijken gevaar op de weg ses

30 augustus 2019

17u50

Bron: The Guardian 0 Met een oldtimer door Praag. Het is een populaire toeristische activiteit, maar het is ook gevaarlijk. Van de 58 onderzochte voertuigen, voldeden er 55 niet aan de veiligheidsvoorschriften. “De auto’s zijn een gevaar voor het verkeer en de passagiers zelf.”

De veiligheidstesten werden uitgevoerd door de stad Praag nadat er verschillende klachten waren binnengelopen over de oldtimers die het verkeer opstopten. De overgrote meerderheid van de onderzochte voertuigen was niet in orde. Bij enkele van hen werden grove fouten vastgesteld, zoals een wiel dat maar met een enkele schroef was vastgemaakt en zijspiegels die eigenlijk ontworpen waren voor motoren.

De auto’s zijn imitaties van klassieke modellen van de Tsjechoslowaakse motorindustrie uit de jaren 1920 en 1930. De voertuigen, kitscherig en vaak met het opschrift “Prague old car” op hun deuren, vervoeren toeristen door de meest schilderachtige straatjes van de stad, in een poging de sfeer van lang vervlogen tijden na te bootsen.

Overtoerisme

De auto’s hebben stilaan hun plek in het straatbeeld van Praag veroverd. Maar de stad heeft het de laatste jaren moeilijker met het stijgend aantal bezoekers. De auto’s worden dan ook gezien als symptomatisch voor het overtoerisme dat volgens veel inwoners de stad verwoest.

“Het zijn geen gehomogeniseerde voertuigen, maar zijn samen geplaveid met onderdelen van verschillende voertuigen. Ze zijn niet gemaakt voor de straten van een stad, maar voor een privéomgeving zoals Disneyland”, stelde Adam Scheinherr, de schepen van transport van de Tsjechische hoofdstad.