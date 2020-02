Praag noemt plein aan Russische ambassade naar vermoorde Russische politicus KVDS

08 februari 2020

13u43

Bron: Belga 0 Praag wil een plein voor de Russiche ambassade in de Tsjechische hoofdstad noemen naar de vermoorde Russische oppositieleider Boris Nemtsov. Burgemeester Zdenek Hrib van de Piratenpartij hoopt dat de naamswijziging officieel is op 27 februari, de vijfde verjaardag van de moord op Nemtsov. Dat bericht stadskrant Pravo.

De coalitiepartners van de partij in de gemeenteraad lieten al weten dat ze het voorstel steunen. De commissie voor straatnamen van de stad tekende geen bezwaar aan tegen de naamsverandering. Momenteel heet het plein het 'Kastanjelarenplein'. De formele beslissing zal waarschijnlijk op 24 februari vallen.

Doodgeschoten

Nemtsov, een gewezen vicepremier en Russische oppositieleider, is op 27 februari 2015 doodgeschoten in de buurt van het Kremlin. Hij stond bekend als tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin. De vermoedelijke moordenaar en vier medeplichtigen, die afkomstig waren uit de regio van de Kaukasus, kregen lange celstraffen twee jaar na de moord. Maar over de officiële versie van de feiten blijven er twijfels bestaan.





Het is niet voor het eerst dat de burgemeester van Praag diplomatiek delicaat terrein betreedt. Recent werkte hij Peking op de zenuwen door de burgemeester van Taipei uit te nodigen, de hoofdstad van Taiwan. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie. Peking verweet burgemeester Hrib daarom dat hij het één-Chinabeleid schond.

Toch is de burgemeester niet de eerste om Nemtsov op deze manier te eren. De stad Washington noemde een stuk weg voor de Russische ambassade twee jaar geleden al de 'Boris Nemtsov Plaza'.