Praag controleert invoer Belgisch varkensvlees wegens Afrikaanse varkenspest TTR

28 september 2018

16u52

Bron: Belga 0 Vanaf 2 oktober komen er controles op het ingevoerde varkensvlees uit landen die getroffen zijn door de Afrikaanse varkenspest, zoals ons land. Dat heeft de veterinaire autoriteit van Tsjechië vandaag bekendgemaakt.

Naast ons land gaat het om Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen en Roemenië. "We moeten onze varkensstapel en onze vleesmarkt beschermen tegen een uitbreiding van de infectie", aldus de Tsjechische minister van Landbouw Miroslav Toman.



Anca Paduraru, woordvoerster van de Europese Commissie zei dat Europa in gesprek was met Praag over de aangekondigde maatregelen.

De Tsjechische veterinaire diensten hebben dit jaar al meer dan honderd dieren onderzocht, maar ze hebben nog geen enkele keer het virus van de Afrikaanse varkenspest aangetroffen. De ziekte was in Tsjechië vastgesteld in juni van vorig jaar. Het virus werd toen aangetroffen bij meer dan tweehonderd everzwijnen. Die werden allemaal geslacht.