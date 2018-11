Potentiële presidentskandidaat Bloomberg schenkt recordbedrag van 1,5 miljard aan Amerikaanse topuniversiteit Joeri Vlemings

19 november 2018

11u21

Bron: AP 0 Michael Bloomberg (76) studeerde in 1964 af aan de befaamde Amerikaanse universiteit Johns Hopkins. Een jaar later doneerde hij 5 dollar. Dat bedrag groeide de jaren nadien aan tot maar liefst 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro). Daarbovenop schenkt Bloomberg nu nog eens een sloef van 1,8 miljard dollar of 1,5 miljard euro. De ex-burgemeester van New York is een van de mogelijke presidentskandidaten voor de Democraten in 2020.

De privé-universiteit Johns Hopkins ligt in de stad Baltimore in de Amerikaanse staat Maryland. De genereuze gift van Bloomberg moet de objectieve selectieprocedure - de zogenaamde “need-blind admissions” - voor kandidaat-studenten aan de universiteit verzekeren. Dat betekent dat de universiteit geen rekening mag houden met de financiële situatie van de student in kwestie.

Michael Bloomberg heeft ook een record beet: dat van de grootste eenmalige schenking ooit aan een Amerikaanse universiteit. Bloomberg moet zich daarvoor niet meteen pijn doen: zijn vermogen wordt op iets tussen de 40 en 50 miljard dollar geschat.

“Ik wil ervan verzekerd zijn dat de school die mij een kans gaf, ook voor altijd die deur naar opportuniteiten kan openen voor de komende generaties getalenteerde studenten, ongeacht hun financiële mogelijkheden”, schrijft Bloomberg in een opiniestuk in de New York Times.

Bloomberg is een schatrijke zakenman en filantroop, die als Republikein (2001-2008) én als politiek onafhankelijke (2009-2013) tussen het ambt van burgemeester van New York bekleedde. Vandaag is hij opnieuw lid van de Democratische partij, wat hij ook tot 2001 al was. Hij wordt genoemd als een van de potentiële presidentskandidaten voor de Democraten in 2020. Hij sponsorde de partij recent nog rijkelijk met enkele miljoenen voor de tussentijdse verkiezingen van begin deze maand.

De Verenigde Staten kampen op nationaal vlak met een gecumuleerde uitstaande schuld van studentenleningen van 1,5 biljoen dollar (1,3 biljoen euro). Daarbij komt dat de Amerikaanse topuniversiteiten vaak buiten het bereik vallen van studenten uit gezinnen met een lager tot gemiddeld inkomen. Het is precies die groep die Bloomberg een duw in de rug wil geven met zijn donatie. Met dat geld kunnen studentenleningen vervangen worden door studiebeurzen. De universiteitscampus zal er zo ook socio-economisch diverser uitzien, aldus Bloomberg.

Het inschrijvingsgeld aan de Johns Hopkins universiteit bedraagt officieel zo’n 50.000 dollar of ongeveer 43.750 euro per jaar.