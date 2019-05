Postbode gaat met pensioen en krijgt op zijn ronde verrassingsfeest van 300 buurtbewoners kv

26 mei 2019

00u34

Bron: CNN, People, Twitter 0 Floyd Martin uit Atlanta, Georgia, begon woensdagochtend aan zijn laatste dag als postbode. Na bijna 35 jaar dienst was het voor de man immers tijd om met pensioen te gaan. Maar de bewoners van de buurt waar hij al die jaren trouw zijn ronde deed, wilden hem niet zomaar laten gaan. Martin kreeg knuffels en geschenken van de buren op zijn route, die hem aan het einde van de straat verrasten met een feestje.

De bewoners van de wijk Marietta in Atlanta, waar Floyd Martin al die jaren de post bedeelde, wilden afscheid nemen in stijl. Ze hadden hun brievenbussen speciaal voor hem versierd en kwamen tijdens zijn laatste postbedeling naar buiten om hem een knuffel te geven en met hem op de foto te gaan.

Het afscheid duurde bijna een hele dag en mondde uiteindelijk uit in een buurtfeestje dat meer dan 300 mensen aantrok. De buren brachten zelfs eten aan, vertelt buurvrouw en journaliste Jennifer Brett, die hem tijdens zijn laatste dag vergezelde en erover berichtte op Twitter.

“Kon hen niet achterlaten”

“Floyd is een lange, smalle, erg fitte 61-jarige. Voor zijn werk wandelt hij veel, waardoor hij erg fit is, maar hij heeft genoeg van de hitte”, tweette Brett. “In de zomer is de postwagen een rijdende oven. Vorige zomer heeft Floyd beslist dat het zijn laatste zou zijn.”

Volgens de buren was Martin altijd goedgeluimd. Kinderen zagen hem graag komen omdat hij lolly’s voor hen bij zich had, hij gaf de katten uit de buurt te eten en had snoepjes voor de honden.

Martin heeft de voorbije jaren meermaals de kans gehad om van job te veranderen, maar hij kreeg het niet over zijn hart om afscheid te nemen van de buurt. “Ik heb een fantastische dag gehad met mijn vrienden. Ik had hen al lang geleden kunnen verlaten, maar dat deed ik niet, omdat ik van hen hou. Ik kon de relatie (met de buurtbewoners) niet achterlaten. Ik had een makkelijkere route kunnen doen, maar ik wilde dat niet.”

Hawaii

Martin woont in Atlanta met zijn hond Gigi. “Hij heeft geen kinderen, maar wel meer dan 500 huizen met kinderen met wie hij dagelijks meer dan zes uur doorbrengt”, aldus Brett op Twitter.

Aangezien Floyd Martin ervan droomt om op reis te gaan naar Hawaï, startten de buren een GoFundMe-campagne op om die droom voor hem werkelijkheid te laten worden. Na amper één dag staat de teller al op bijna 30.000 dollar (ongeveer 27.000 euro). Bijna zes keer meer dan het vooropgestelde doel.