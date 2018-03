Post-orderbedrijf in drugs op dark web opgerold: verstuurde pakketjes over de hele wereld HR

16 maart 2018

08u19

De Nederlandse politie heeft een groep dealers opgepakt die via het dark web tienduizenden pakketten met drugs over de hele wereld zouden hebben verstuurd. Drie mannen van 32, 50 en 36 jaar en een vrouw van 48 zijn opgepakt. Dat melden De Telegraaf en de NOS.

Het dark web is een onderdeel van internet dat niet rechtstreeks vindbaar is voor zoekmachines. Het 'bedrijf' bood via de darkwebsite 'Hansa Market' wereldwijd pakketjes met onder meer lsd, xtc, cocaïne en mdma aan onder de naam DougHeffernan. De illegale handelsplaats Hansa werd vorig jaar mei overgenomen door de politie, die de site een maand lang in de lucht hield om drugskopers en -verkopers op te sporen. DougHeffernan was een van de grootste aanbieders van onder meer cocaïne, xtc en mdma.

Dream Market

De politie slaagde erin de identiteit van de personen achter DougHeffernan te achterhalen, stelt de NOS. Omdat veel handelaren na de politieactie bang waren te worden ontdekt, verdween DougHeffernan met veel andere aanbieders van het dark web. Na een aantal maanden doken er op de marktplaats 'Dream Market' echter nieuwe aanbieders op. Ook die accounts zijn deze week dus door de politie opgerold.

Namen en adressen kopers

Drie mannen werden dinsdag, toen ze op hun computer nog waren ingelogd op het dark web, op heterdaad betrapt tijdens een inval van de politie in vijf woningen en een kantoor in Amsterdam. Op de computers trof de politie verzendlijsten aan met duizenden namen en adressen van vermoedelijke kopers van de afgelopen jaren. Er werden verschillende auto's en wapens in beslag genomen, alsook grote hoeveelheden drugs en bitcoin-tegoeden.

3D-printers

Dezelfde dag werd de vrouw in een loods in Werkendam betrapt bij enkele 3D-printers, waarmee vermoedelijk verpakkingsmateriaal voor drugs werden gemaakt. De drugs, zoals lsd, cocaïne en mdma, gingen onder meer naar Australië, Singapore en Nieuw-Zeeland.